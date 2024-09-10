رئيس الاتحاد البوتسواني: حان الوقت للفوز على مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال رئيس الاتحاد البوتسواني كرة القدم، ماكلين ليتشويتي، إنهم نجحوا في توفير طائرة من مصر لإعادتهم من موريتانيا ونجح الأمر.

وأضاف ليتشويتي في تصريحات لأون تايم سبورتس مساء الإثنين:"نتحدث مع المدير الفني للمنتخب واللاعبين يشعرون بالحماس لمواجهة مصر وأعتقد ستكون مباراة قوية وحان الفوز لنفوز ونثبت أن الكرة تطورت في بلادنا".

وتابع رئيس الاتحاد البوتسواني كرة القدم: "لأمور فنية لم تستطع الطائرة التي كان من المفترض أن تنقلنا من موريتانيا لبوتسوانا ولحسن الحظ نجحنا في توفير طائرة من مصر، ووافقوا أن يعيدونا".

وأتم :"سنعود إلى فرانسيس تاون مباشرة وهي المدينة التي ستستضيف مباراتنا مع منتخب مصر".

ويلتقي منتخب مصر بنظيره بتسوانا على ملعب أوبيد إيتاني ضمن الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى أمم إفريقيا، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، ومن المقرر أن تذاع عبر قناة بي إن سبورت 5.

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