مصدر يكشف لمصراوي موعد حسم صفقتين محليتين جديدتين للزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف مصدر مسؤول بنادي الزمالك عن موعد حسم صفقتين محليتين جديدتين لفريقهم الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان مصدر مسؤول بنادي زد قد أوضح في تصريحات خاصة لمصراوي مساء أمس الإثنين دخول مسؤولي الزمالك في مفاوضات مُكثفة معهم لضم الثنائي عبدالرحمن البانوني ومحمد إسماعيل ثنائي نادي زد.

وأشار المصدر المسؤول بنادي الزمالك، في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الثلاثاء، إلى أنهم بالفعل يعملون على إنهاء الصفقتين؛ حيث تم الاتفاق على أن يكون عصر اليوم موعدًا نهائيًا لحسم الصفقتين سواء بالتعاقد من عدمه.

وكان الزمالك قد أعلن خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية التعاقد بصورة رسمية مع المغربي محمود بنتايك، والفلسطيني عمر فرج ومحمد حمدي.

وفي سياق متصل وصل المهاجم السنغالي الشباب سيدي نداي، لاعب فريق جويدياواي السنغالي، إلى القاهرة أول أمس الأحد لإتمام التعاقد معه كلاعب تحت السن، كما أعلن نادي الزمالك وصول البطاقة الدولية للمهاجم الجابوني أرون بوبيندزا.

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