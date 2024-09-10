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موعد مباراة مصر وبتسوانا اليوم في تصفيات إفريقيا والقناة الناقلة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نهى خورشيد

يواصل منتخب مصر الأول لكرة القدم تحت قيادة حسام حسن اليوم الثلاثاء مشواره في التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية المغرب 2025.

وكان منتخب مصر حقق فوزاً في الجولة الأولي من التصفيات، وذلك على حساب كاب فيردي بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت يوم الجمعة الماضي.

موعد مباراة مصر وبتسوانا والقناة الناقلة

يلتقي منتخب مصر بنظيره بتسوانا على ملعب أوبيد إيتاني ضمن الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى أمم إفريقيا، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، ومن المقرر أن تذاع عبر قناة بي إن سبورت 5.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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