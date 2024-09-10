"صدمة للأهلي".. إصابة أشرف داري قبل انطلاق مباراة المغرب وليسوتو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نهى خورشيد

تعرض النجم المغربي أشرف داري مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لإصابة على مستوى الكاحل خلال عمليات الإحماء قبل انطلاق مباراة أسود الأطلس أمام ليسوتو بالتصفيات المؤهلة إلى أمم إفريقيا.

وقرر وليد الركراكي استبعاد داري من التشكيل الأساسي للمغرب واستبدله باللاعب يونس عبدالحميد.

وجاء تشكيل المغرب في مباراة ليسوتو كالتالي:

حارس المرمى: منير مهند.

خط الدفاع: أشرف حكيمي، نايف أكرد، يونس عبدالحميد، أدم أزنو.

خط الوسط: عز الدين أوناحي، أمير ريتشاردسون، أسامة تارجالين.

خط الهجوم: أمين عدلي، أيوب الكعبي، إلياس أخوماش.