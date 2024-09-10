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الاهلي يوقع عقوبة على كهربا.. إعلامي يكشف التفاصيل

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كهربا- الأهلي

كهربا- الأهلي

كشف الإعلامي أمير هشام تفاصيل العقوبة التي وقعها النادي الاهلي على محمود عبد المنعم كهربا جناح الفريق الكروي الأول خلال الساعات القليلة الماضية.

ويستعد الفريق الكروي الأول بالنادي الاهلي لملاقاة نظيره جورماهيا الكيني يوم الأحد الموافق 15 سبتمبر 2024، في تمام الساعة 3 عصرًا بتوقيت مصر والسعودية.

وقال هشام في تصريحات تليفزيونية: “محمود كهربا لاعب المارد الأحمر تغيب عن المران الجماعي للفريق”.

وتابع: “تواصل كهربا مع سامي قمصان المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة، عقب المران وبرر له سبب غيابه”.

وأوضح: “اللاعب أوضح لـ سامي قمصان، أن سبب غيابه هو دخول والدته إلى مستشفى وأنه ظل بجوارها حتى ساعة مبكرة”.

واختتم: “قمصان التمس العذر للاعب، ولكن أبلغه بتطبيق اللائحة وتغريمه 50 ألف جنيه”.

وستقام مباراة الإياب، بين الفريقين في القاهرة، أحد أيام 20 أو 21 أو 22 سبتمبر.

وتوج المارد الأحمر بلقب دوري أبطال إفريقيا في آخر نسختين 2022 و2023 على حساب الوداد المغربي والترجي التونسي على الترتيب.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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