هالاند يقود النرويج للفوز على النمسا في دوري الامم الاوربية

ياسر رشاد - القاهرة - قاد نجم مانشيستر سيتي وهداف الدوري الانجليزي الممتاز ايرلينج هالاند منتخب بلاده النرويج لتحقيق الفوز الاول في بطولة دوري الامم الاوربية لهذا العام بعد فوزه على منتخب النمسا بهدفين مقابل لاشىء في المباراة التي جمعت المنتخبين في العاصمة النرويجية اوسلو .

وكان منتخب النرويج قد استهل مشواره في دوري الاام الاوربية بتعادل مخيب للامال امام منتخب كازاخستان في العاصمة الكازاخية ألماأتا وهو ما وضع منتخب النرويج تحت الضغط بضرورة تحقيق الفوز امام منتخب النمسا الذي تعادل هو الاخر في أولى مبارياته امام سلوفانيا خارج ملعبه .

تقدم منتخب النرويج بهدف فيليكس ماير في الدقيقة التاسعة وتعادل مارسيل سبيتزر في الدقيقة 37 لينتهي الشوط الاول بالتعادل بهدف لكل فريق .

ظل التعادل قائما بين المنتخبين حتى نجح النجم ايرلينج هالاند في تسجيل هدف الفوز لمنتخب النرويج قبل نهاية المباراة بعشر دقائق لتنتهي المباراة بفوز منتخب النرويج بهدفين لهدف .