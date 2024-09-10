أيمن منصور يكشف تفاصيل حديث الجوهري معه قبل مواجهة الأهلي في السوبر

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث أيمن منصور، نجم الزمالك السابق عن ذكرياته مع مباراة السوبر الأفريقي أمام الأهلي عام 1994، والتي حقق لقبها الأبيض بهدف واحد دون رد.

قال أيمن منصور في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع مينا ماهر عبر قناة الزمالك، مواجهة الأهلي في السوبر 1994 لن تنسى، ويكفي أن الجميع يتذكرني حتى هذا الوقت بهدفي في شباك أحمد شوبير والذي كان سببًا في تتويجنا باللقب الأفريقي.

وحكى أيمن منصور تفاصيل حديث جمعه بالراحل محمود الجوهري المدير الفني للزمالك في ذلك الوقت، والذي قال له، "لماذا تسدد بشكل مميز مع منتخب مصر ولا نرى هذه التسديدات مع الزمالك، فكان ردي سترى يا كابتن في مباراة السوبر أمام الأهلي تسديدات مميزة".

وأضاف، وفقني الله في ترجيح كفة فريقي من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء كانت هي الأصعب لأن الكرة لم تكن أمامي بمسافة تسمح لي بوضع الاستعداد للتصويب، ولكنها خرجت بقوة في مرمى الأهلي.

وأتم منصور تصريحاته قائلًا، لاعبو الزمالك عليهم العامل الأكبر في مواجهة السوبر المُقبلة لإسعاد جماهير القلعة البيضاء، ورسالتي لهم فعل كل ما لديهم داخل الملعب، مشددًا على ثقته الكبيرة في قدرة اللاعبين على التتويج بلقب السوبر الأفريقي.