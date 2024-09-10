فرنسا تضرب بلجيكا بثنائية في دوري الأمم الأوروبية

ياسر رشاد - القاهرة - حقق المنتخب الفرنسي فوزًا مهمًا على نظيره البلجيكي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء الإثنين ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري الأمم الأوروبية.

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وأحرز هدفي "الديوك" كل من راندال كولو مواني في الدقيقة 29، وعثمان ديمبلي في الدقيقة 57، ليحصد المنتخب الفرنسي أول ثلاث نقاط له في المجموعة الثانية من المستوى الأول.

بهذا الفوز، صعد المنتخب الفرنسي إلى المركز الثاني برصيد 3 نقاط، متفوقًا بفارق الأهداف على بلجيكا التي تحتل المركز الثالث، فيما تتصدر إيطاليا المجموعة برصيد 6 نقاط.