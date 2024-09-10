الأهلي يتمسك بتعيين خبير أجنبي للجنة الحكام

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الإعلامي محمد فاروق أن إدارة النادي الأهلي تتمسك بتعيين خبير أجنبي لتولي رئاسة لجنة الحكام فى الموسم المقبل بعد رحيل البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام.



وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن":" مسؤولو النادي الأهلي يري أن تجربة الخبير الأجنبي الأفضل لإدارة لجنة الحكام عقب تولي الإنجليزي كلاتنبيرج ومن بعده البرتغالي فيتور بيريرا رئاسة لجنة الحكام".

وأضاف:" النادي الأهلي لا يرغب في تعيين شخص مصري لرئاسة لجنة الحكام في الموسم المقبل والتمسك بفكرة استقدام خبير أجنبي لرئاسة لجنة الحكام خلفاً للبرتغالي فيتور بيريرا".