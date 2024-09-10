البطل الأولمبي محمد السيد: صلاح ورونالدو الأفضل وهاخد شوبير في ماتش خماسي

ياسر رشاد - القاهرة - كشف البطل الأولمبي محمد السيد والمتوج ببرونزية سلاح سيف المبارزة في أولمبياد باريس، أنه يعتبر محمد صلاح مثله الأعلى في مصر ورونالدو عالميًا.

وأضاف السيد خلال حواره علي ستاد المحور مع خالد الغندور:" أنا بلعب مهاجم ولو هدخل ماتش خماسي هاخد شوبير وصلاح".

وواصل:" رونالدو الأفضل في العالم واحتفلت على طريقته لأني بحبه ومين ميحبش رونالدو".

وتابع:" السلاح لن يكون مثل كرة القدم إلا إذا تم تسليط الضوء عليه من الإعلام،الموضوع يعتمد على الإعلام بشكل كبير جدًا".

وأختتم:" إذا سلط الإعلام الضوء على أي رياضة والكاميرات والإعلاميين تابعوها بشكل مستمر، الجميع سيُتابع تلك الرياضة".

وحقق البطل المصرى محمد السيد الميدالية البرونزية بعد الفوز على المجري تيبور أندراسفي في سلاح سيف المبارزة بنتيجة 8-7 ضمن منافسات أولمبياد باريس 2024.