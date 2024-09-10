وزير الرياضة: الرئيس دائم الدعم للأبطال ومحمد السيد ينتظره مستقبل كبير في لعبة السلاح

ياسر رشاد - القاهرة - قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إن محمد السيد بطل سلاح سيف المبارزة ينتظره مستقبل كبير في لعبة السلاح.

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أضاف وزير الرياضة خلال مداخلة هاتفية علي ستاد المحور مع خالد الغندور:" محمد السيد متعلم ومثقف ونموذج للأبطال الرياضيين المشرفين".

وواصل:" أنا فخور بمحمد السيد خاصة أنه بيدرس في جامعة في أمريكا ونحن معاهم وفي ضهرهم".

وأكمل:" محمد السيد ينتظره مستقبل كبير في السلاح وهو شخصية فريدة يمثل جيل من الأبطال المثقف".

وأكمل:" الرئيس السيسي دائم الدعم للأبطال ومتابع جيد لهم ويدعمهم ويحفزهم".