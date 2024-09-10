محمد إسماعيل أو مصطفى زيكو.. نادي زد يبلغ الزمالك برفض رحيل لاعبيه

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت وسائل إعلامية عن تعثر صفقة محمد إسماعيل مدافع زد وأيضا أيٍّ من الجناحين عبد الرحمن البانوبي أو مصطفى زيكو لاعبي الفريق، والذي كان الزمالك يفاضل بينهما لضم أحدهما إلى صفوف الفريق.

ونقل موقع "القاهرة 24" عن مصادر له قولها إن أنسي ساويرس رئيس مجلس إدارة نادي زد رفض رحيل أي لاعب من صفوف الفريق هذا الموسم سواء محمد إسماعيل أو البانوبي أو زيكو أو أي لاعب آخر.

وأكد المصدر أن مسؤولي نادي زد أبلغوا الزمالك رسميا منذ قليل بفشل الصفقة تماما بسبب رفض أنسي ساويرس التفريط في أي لاعب من أجل المنافسة في الموسم المقبل، وذلك سواء للزمالك أو الأهلي أو بيراميدز.

كما أكد المصدر أن نادي زد رفض أيضا عرضًا من نادي بيراميدز لضم مصطفي زيكو مقابل 65 مليون جنيه للإبقاء على اللاعبين في الفريق.

وأشار إلى أنه كان هناك توجه ببيع اللاعبين للزمالك في إطار تحسين العلاقات بين الناديين في الفترة القادمة قبل أن يصدر قرار برفض بيع أي لاعب من الفريق.