قبيل انطلاق مباراة المغرب وليسوتو.. أشرف داري يتعرض لإصابة قوية ويغادر الملعب

الشارقة - اميمة ياسر -

تعرض أشرف داري لاعب المنتخب المغربي والمنضم حديثًا لصفوف النادي الأهلي، لإصابة قوية، قبيل انطلاق مباراة منتخب بلاده أمام ليسوتو في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

ويواجه منتخب المغرب نظيره ليسوتو، في منافسات الجولة الثانية، ضمن مباريات المجموعة الثانية لـ تصفيات كأس أمم إفريقيا التي تقام في المغرب.

وذكرت صحيفة "إنفو سبورت" الإلكترونية المغربية، أن أشرف داري الذي كان مقررًا له المشاركة أساسيًا في اللقاء تعرض لإصابة مفاجئة خلال عمليات الإحماء.

وقالت الصحيفة إن "داري" سقط على الأرض من شدة الألم وسط تخوف اللاعبين، ما استدعى تدخل الطاقم الطبي للأسود.

وغادر أشرف داري أرضية الملعب الكبير لأكادير بالدموع، قبل انتهاء العمليات الاحمائية بثواني قليلة، متأثرا بإصابته، بأوامر من الطاقم الطبي.

يشار إلى أن أشرف داري انضم لصفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، ضمن 4 صفقات فقط أبرمها المارد الأحمر.