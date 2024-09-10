رسميا.. هذا هو الموعد النهائي لمباراة مصر وبوتسوانا في تصفيات أمم إفريقيا 2025

الشارقة - اميمة ياسر -

تلقى اتحاد الكرة المصري لكرة القدم، خطابًا رسميًا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بشأن موعد مباراة المنتخب الوطني وبوتسوانا المقرر إقامتها مساء غد الثلاثاء.

وشهدت مباراة مصر وبوتسوانا، المقرر إقامتها في ثاني جولات التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا المغرب 2025، جدلًا كبيرًا بسبب تغيير موعدها.

وكان من المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، إلا أن تأخر عودة بعثة منتخب بوتسوانا من موريتانيا، دفع أصحاب الأرض لمحاولة تأجيل اللقاء.

وأفاد خطاب "الكاف" بتعديل موعد مباراة مصر وبوتسوانا لتقام في تمام الساعة السابعة مساءً.

وفي وقت سابق، قرر الاتحاد الإفريقي تعديل موعد مباراة مصر وبوتسوانا الذي كان مقررًا لها الثالثة عصر غد الثلاثاء بسبب تأخر وصول منتخب بتسوانا من موريتانيا، وإقامتها في الثامنة مساء بتوقيت بوتسوانا، قبل أن يعترض منتخب مصر بسبب ظروف الطيران للاعبين المحترفين واللاعبين المشاركين مع الأندية الأربعة في إفريقيا وهم "الاهلي وبيراميدز والزمالك والمصري"، قبل أن يتم تعديل الموعد مرة ثانية وإقامة المباراة في السابعة مساء غد الثلاثاء بتوقيت القاهرة.

ويخوض المنتخب المصري مباراته بمعنويات مرتفعة بعد تحقيق فوز كبير على الرأس الأخضر (كاب فيردي) بثلاثية دون رد.