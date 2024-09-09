خالد الغندور يكشف موقف ثنائي الأهلي من مباراتي جورماهيا والزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الإعلامى خالد الغندور، موقف الثنائي إمام عاشور ويوسف أيمن، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من مباراتي جورماهيا الكيني في دوري أبطال أفريقيا والزمالك في السوبر الافريقي.

وقال الغندور خلال برنامجه ستاد المحور مع خالد الغندور:" الثنائي إمام عاشور ويوسف أيمن، جاهزان من الناحية الطبية للمشاركة في المباريات ".

وتابع الغندور:" يوسف أيمن وإمام عاشور عادوا للتدريبات اليوم بعد إنتهاء الراحة للأهلي".

وأختتم:"مشاركة الثنائي من عدمها الأن في يد الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي".

كما علق الغندور على إصابة أشرف داري لاعب منتخب المغرب والمنضم حديثًا للنادي الأهلي، أثناء عمليات الإحماء قبل مباراة المغرب وليسوتو.

وقال الغندور :" أشرف داري كان ضمن التشكيل الأساسي ولكن تعرض للإصابة على مستوى الكاحل".

وتابع الغندور :" السويسري مارسيل كولر طلب من الجهاز الطبي التواصل مع اللاعب والجهاز الطبي لمنتخب المغرب للاطمئنان عليه".