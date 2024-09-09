رئيس إنبي: لنا حق التصرف في مصير محمد حمدي

ياسر رشاد - القاهرة - قال أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي إن محمد حمدي انتقل إلي الزمالك علي سبيل الإعارة لمدة موسم بأولوية الشراء للقلعة البيضاء.

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أضاف الشريعي خلال تصريحات لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور أن إنبي له أحقية الموافقة علي بيع محمد حمدي بالسعر الذي يحدده النادي البترولي.

وواصل:" بعد انتهاء إعارة محمد إنبي لا يحق للزمالك تفعيل أولوية الشراء قبل موافقة إنبي".

وأكمل:"إنبي لم ينظر لقيمة إعارة محمد حمدي للزمالك بقدر الاهتمام بتسويق اللاعب".

وواصل:"زياد كمال مستمر مع الزمالك ولن يعود إلى إنبي في يناير".

وأكمل :"أوفا جاله عروض خارجية ولكن رفضنا لضعف العروض المرسلة والزمالك لم يطلب التعاقد مع كالوشا".