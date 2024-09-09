أيمن يونس : التهديف المبكر سلاح مصر أمام بوتسوانا

ياسر رشاد - القاهرة - أكد ايمن يونس لاعب نادي الزمالك والمنتخب الوطني الأسبق اهمية مواجهه الفراعنة أمام بوتسوانا غد الثلاثاء لحساب الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات بطوله الأمم الافريقية.

وأشار خلال تصريحات إعلامية اليوم الإثنين إلى أن مواجهة مصر ضد بوتسوانا لن تكون سهلة، ويجب أن يكون جميع اللاعبين في أتم الجاهزية لخوض تلك اللقاء، وتسجيل هدف مبكر هو سلاح الفراعنة لتحقيق الانتصار.

وأوضح: "محمد صلاح الأفضل أن يتواجد في مركزه الطبيعي، وأنسب مكان له في الملعب جناح يمين، والتحرك للعمق، وهو مصدر السعادة في صفوف منتخب مصر".