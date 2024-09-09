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لقطات من تدريبات الزمالك استعداداً لمواجهة الشرطة الكيني بالكونفدرالية

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ياسر رشاد - القاهرة - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات خططية خلال المران الذي أقيم مساء اليوم الاثنين، على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة الشرطة الكيني في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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وشهدت هذه الفقرة التركيز على تنفيذ بعض الجمل والأفكار الخططية  الخاصة في إطار خطة اللعب الخاصة بالفريق، تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز.

 

وخاض لاعبو الفريق تقسيمة فنية قوية في نهاية المران شارك فيها جميع اللاعبين وتم خلالها تطبيق كل الأفكار الخططية التي تم التدريب عليها.
ويستعد فريق الزمالك لمواجهة فريق الشرطة الكيني المقرر لها يوم  14 سبتمبر الجاري بالعاصمة الكينية نيروبي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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