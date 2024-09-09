شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات عن منتخب بوتسوانا "الحمير الوحشية" منافس الفراعنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل المنتخب الوطنى اختبارًا صعبًا عندما يلتقى مع بوتسوانا غدًا الثلاثاء في الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها بالمغرب العام المقبل.

ونجح الفراعنة في تحقيق الفوز بالجولة الأولى الجمعة الماضية على كاب فيردى بثلاثية نظيفة أحرزها رامى ربيعة وعمر مرموش وإبراهيم عادى.

نبرز في التقرير التالى 10 معلومات عن منتخب بوتسوانا منافس المنتخب الوطنى

• منتخب بوتسوانا لكرة القدم ملقب بالحمير الوحشية

• لم يسبق لبوتسوانا التأهل إلى نهائيات كأس العالم

• نجح منتخب بوتسوانا في تحقيق إنجاز تاريخى عندما تأهل لكأس الأمم الأفريقية عام 2012 بعد تغلبها على أقوى المنتخبات الأفريقية كتونس والكونغو.

• يحتل منتخب بوتسوانا وفقًا التصنيف الأخير، المركز 145 عالميًا في آخر تصنيف للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.

• يقود منتخب بوتسوانا فنيا الفرنسي ديدييه جوميز دا روزا صاحب الـ 54 عاما الذي خاض العديد من التجارب في إفريقيا على المستوى التدريبي.

• قاد ديدييه جوميز دا روزا الإسماعيلي في 9 مباريات فقط استطاع الفوز في لقاءين وتعادل في 4 وخسر 3 مباريات .

• تبلغ القيمة التسوقية لبوتسوانا 1.15 مليون يورو فقط

• أغلى لاعب هو توميسانج أوريبوني لاعب الجيش الملكي المغربي بقيمة 550 ألف يورو.

• يعد جيروم راماتلاكواني هداف المنتخب البوتسوانى وهو يلعب مهاجم سانتوس الجنوب أفريقى.

• خسر المنتخب البوتسوانى أولى لقاءاته بالتصفيات الأفريقية أمام موريتانيا بهدف مقابل لا شيء.