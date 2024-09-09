شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلي.. تدريبات خططية واجتماع بين كولر وقمصان والان مع تفاصيل الخبر

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة جورماهيا الكيني التي ‏تجمع الفريقين يوم الأحد القادم في نيروبي.‏

بدأ المران بأداء فقرات بدنية عديدة أشرف عليها أندرياس إندويا مخطط الأحمال، قبل الانتقال إلى الجوانب الخططية التي ‏حرص مارسيل كولر المدير الفني على تنفيذها في إطار فترة الإعداد الخاصة بالموسم الجديد، وبمواجهة جورماهيا على وجه ‏الخصوص.‏

وحرص كولر على الاجتماع مع الكابتن سامي قمصان المدرب العام، القائم بأعمال مدير الكرة، والكابتن سمير عدلي المدير ‏الإداري، للاطمئنان على كل الترتيبات الخاصة بالسفر إلى كينيا لخوض المباراة.‏

كان الجهاز الفني قد منح اللاعبين راحة من التدريبات أمس الأحد، عقب المباراة الودية التي خاضها الفريق أمام وادي دجلة، ‏وفاز بها بهدف دون مقابل.‏

ويحل الأهلي ضيفًا على فريق جورماهيا الكيني، في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا في مستهل رحلة الفريق للدفاع ‏عن اللقب الإفريقي.‏

ويكثف المارد الأحمر استعداداته اليومية لمواجهة جورماهيا الكينى وذلك في الثالثة عصر الاحد المقبل على ملعب نيايو الوطني بذهاب دور الـ"32" لدوري أبطال أفريقيا.

استقر مجلس إدارة النادي الأهلي على إسناد رئاسة بعثة الفريق في كينيا لمواجهة جورماهيا بدوري الأبطال إلى طارق قنديل عضو مجلس الإدارة، ويقوم طارق قنديل حالياً بالتنسيق مع جهاز الكرة بشأن رحلة كينيا المرتقبة التي تُعد ضربة البداية في دوري أبطال أفريقيا.

وتعاقد الأهلي خلال الصيف الجاري مع كل من، يوسف ايمن لمدة موسماً على سبيل الإعارة بنية الشراء من الدحيل القطري ، ومع المغربي أشرف داري لمدة 4 مواسم قادماً من بريست الفرنسي لتدعيم الدفاع ومع المغربي يحيى عطية الله لمدة موسماً من سوتشي الروسي لتدعيم الجبهة اليسرى، ومع عمر الساعي من الإسماعيلي لمدة خمسة مواسم لتدعيم خط وسط الفريق.