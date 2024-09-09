شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يضع الرتوش الأخيرة في صفقة محمد إسماعيل مدافع زد والان مع تفاصيل الخبر

يضع مسئولو نادي الزمالك الرتوش الأخيرة في المفاوضات الجارية مع نظرائهم بنادي زد، من أجل الحصول علي خدمات محمد إسماعيل مدافع الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويعمل الزمالك علي حسم صفقة محمد إسماعيل وضمه من زد من أجل تدعيم دفاع الفارس الأبيض وفق رؤية الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز.

وكان الزمالك أعلن التعاقد مع محمد حمدي الظهير الأيسر لفريق إنبي لمدة موسم على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

جاء التعاقد مع محمد حمدي بعد موافقة البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وكان الزمالك تعاقد في الفترة الماضية مع المغربي محمود بنتايك ظهير أيسر فريق سانت إتيان الفرنسي لمدة موسم على سبيل الإعارة مع وجود بند بأحقية الشراء، كما تعاقد النادي مع الفلسطيني عمر فرج مهاجم فريق أيك السويدي لمدة أربعة مواسم.