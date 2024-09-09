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فيما لايزال المغربي أشرف داري متواجدًا مع منتخب بلاده .

وتقرر أن يرتدي المغربي يحيي عطية الله القميص رقم 18، فيما سيرتدى يوسف أيمن القميص رقم 4، بينما يرتدي عمر الساعي القميص رقم 23.

شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثي الأهلي الجديد يختار أرقام قمصان الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية