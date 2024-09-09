موعد جديد لمباراة منتخب مصر ضد بتسوانا

محمد اسماعيل - القاهرة - مراسل - الخليج 365:

تلقى اتحاد الكرة المصري لكرة القدم خطابا رسميا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" يفيد بإقامة مباراة منتخب مصر أمام بتسوانا في السابعة مساء بتوقيت مصر بدلاً من الساعة الثامنة والموافقة على طلب منتخب مصر برفض الموعد الجديد.

وكان قد قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تعديل موعد مباراة مصر وبتسوانا الذي كان مقررا لها الرابعة عصر غدا الثلاثاء، بسبب تأخر وصول منتخب بتسوانا من موريتانيا.

وإقامة اللقاء في الثامنة مساء بتوقيت بتسوانا قبل أن يعترض منتخب مصر بسبب ظروف الطيران للاعبين المحترفين واللاعبين المشاركين مع الأندية الأربعة في أفريقيا، ليتم تعديل الموعد مرة ثانية وإقامته في السابعة مساء غد الثلاثاء بتوقيت القاهرة.