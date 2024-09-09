"ده أنت حرامي" .. موقف طريف بين أفشة والجمهور (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريف للاعب الأهلي محمد مجدي "أفشة" مع بعض الجماهير التي كانت تلتقط معه صور تذكارية.

ومازح "أفشة" أحد المتواجدين الذي التقط معه أكثر من صورة وطلبه صورة جديدة بقوله مازحًا :"ده أنت حرامي".

وطالبه الحضور بتسجيل "قضية" جديدة نسبة إلى الهدف الذي سجله في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2019 بمرمى الزمالك ليرد بـ "إن شاء الله".

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