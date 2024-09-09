ثروته وأولاده.. أزمات أشرف حكيمي مع طليقته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نهى خورشيد

وجهت الممثلة الإسبانية صاحبة الأصول التونسية هبة عبوك، رسالة غير مباشرة إلى طليقها النجم المغربي أشرف حكيمي مدافع باريس سان جيرمان الفرنسي بعد فشلها في الحصول على نصف ثروته.

ونشرت عبوك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" ستوري لأبناء حكيمي أمين ونعيم يرتديان قميص المنتخب الإسباني معلقة:"العائلة اولاً"، والتي جاءت خلال فترة مشاركة والدهما مع أسود الأطلس بالتصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية.

وأشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو” الإسبانية أن عدم استيلاء عبوك على جزء من ثروة حكيمي هو ما يدفعها إلى التصرف بهذة الطريقة.

وكانت صحيفة "ماركا" الإسبانية كشفت خلال الفترة السابقة إلى تعرض طليقة حكيمي إلى صدمة كبيرة بعدما اكتشفت أنه لا يمتلك شيئاً وجميع ممتلكاته باسم والدته "سعيدة موح".

وأعلنت عبوك في وقت سابق انفصالها عن حكيمي بعد زواج استمر بينهما 5 سنوات، خاصة بعد تورطه في قضية الاعتداء على فتاة فرنسية في منزله معلنة تضامنها معها.

ويذكر أن والدة أشرف حكيمي خطفت أنظار عدد كبير من مشجعي الساحرة المستديرة، بعد احتفالها معه في أكثر من مباراة بكأس العالم قطر 2022، والذي شهد انجازاً تاريخياً لأسود الأطلس بالبطولة.