"حضور خاص".. كواليس مران منتخب مصر استعدادا لمواجهة بتسوانا (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

خاض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن تدريبات الفريق في بتسوانا استعدادا لمواجهة منتخب بتسوانا غدا الثلاثاء.

شهد المران إحماءات بدنية في بداية المران ثم جمل فنية وتقسيمة في نهاية المران وتسديد على المرمى، تحت إشراف الجهاز الفني لمنتخب مصر.

وحضر مران منتخب مصر، إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس البعثة لمساندة اللاعبين.

ويلاقي الفراعنة نظيره بتسوانا غدا الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة الثانية من دور مجموعات التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية.

اقرأ أيضًا:

حكم مصري يمنع ساديو ماني من تنفيذ ركلة جزاء.. ما القصة؟

الزمالك يُكثف تحضيرات لاعبه لتجهيزه لمواجهة الشرطة الكيني