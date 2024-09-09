حكم مصري يمنع ساديو ماني من تنفيذ ركلة جزاء.. ما القصة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

شهدت مباراة السنغال وبوروندي التي أقيمت اليوم الإثنين، ضمن تصفيات كأس الأمم الأفريقية، واقعة فريدة من نوعها.

وفي الدقيقة 71 احتسب الحكم المصري، محمد معروف، ركلة جزاء للمنتخب السنغالي، بعد عرقلة لاعب بوروندي لساديو ماني الذي سقط مصابا.

ودخل الطاقم الطبي لعلاج ماني داخل أرض الملعب، وعندما توجه إلى تنفيذ ركلة الجزاء منعه الحكم المصري وطلب منه مغادرة الملعب والعودة عقب استكمال اللعب، بسبب تلقيه العلاج داخل الملعب.

وسدد ركلة جزاء السنغال اللاعب إسماعيلا سار بدلا من ساديو ماني، وانتهت المباراة بفوز أسود التيرانجا بهذا الهدف.

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