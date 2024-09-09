لقطات من تدريبات الأهلي استعدادًا لمواجهة جورماهيا بدوري أبطال إفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة جورماهيا الكيني التي ‏تجمع الفريقين يوم الأحد القادم في نيروبي بدوري أبطال إفريقيا .‏



بدأ المران بأداء فقرات بدنية عديدة أشرف عليها أندرياس إندويا مخطط الأحمال، قبل الانتقال إلى الجوانب الخططية التي ‏حرص مارسيل كولر المدير الفني على تنفيذها في إطار فترة الإعداد الخاصة بالموسم الجديد، وبمواجهة جورماهيا على وجه ‏الخصوص.‏

وحرص كولر على الاجتماع مع الكابتن سامي قمصان المدرب العام، القائم بأعمال مدير الكرة، والكابتن سمير عدلي المدير ‏الإداري، للاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بالسفر إلى كينيا لخوض المباراة.‏