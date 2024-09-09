دي لا فونتي : نجم اسبانيا احد افضل نجوم العالم

ياسر رشاد - القاهرة - اشاد لويس دي لافونتي المدير الفني لمنتخب أسبانيا بنجم وسط منتخب اسبانيا ونجم نادي باريس سان جيرمان فابيان رويز بعد المستوى الرائع الذي ظهر به رويز خلال مواجهة اسبانيا مع سويسرا في دوري الامم الاوربية والتي انتهت لمصلحة اسبانيا باربعة اهداف مقابل هدف في مدينة جنيف السويسرية .

وكان فابيان لويز قد قاد منتخب اسبانيا للفوز الساحق على منتخب سويسرا وسجل هدفين من اهداف منتخب لاروخا الاربعة وهو جعل المدير الفني لمنتخب أسبانيا يشيد بنجم الوسط .

دي لافونتي اكد في تصريحات للصحف الاسبانية عقب مواجهة سويسرا انه سعيد للغاية بمستوى فابيان رويز مؤكدا انه قدم مستوى مذهل وسجل هدفين ساحرين لمنتخب اسبانيا .

وقال لويس دي لافونتي : لاشك ان فابيان لويز هو احد افضل نجوم العالم في مركزه في التوقيت الحالي وهو يمثل اهمية كبيرة لمنتخب اسبانيا و مازلنا نعول عليه الكثير .

الصحف الاسبانية هي الاخري اشادت كثيرا بفابيان رويز مؤكدة ان مع وجود نجم مانشيستر سيتي رودري و فابيان رويز يبدو ان الثنائي حجزا مكانهما في التشكيلة الاساسية ويتبقى مقعد ثالث ستكون عليه منافسة قوية بين عدد من الاعبين .