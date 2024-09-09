الزمالك يقترب من التعاقد مع مدافع زد

ياسر رشاد - القاهرة - اقترب نادي الزمالك من التعاقد مع صفقة جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد ضم أكثر من لاعب خلال الأيام الماضية.

وأصبح المدافع محمد إسماعيل، لاعب زد إف سي، على أعتاب الانتقال للزمالك خلال الساعات القليلة المقبلة.

ويعد إسماعيل أحد أبرز مدافعي الدوري المصري خلال الموسم الماضي، حيث لعب مع زد في 27 مباراة وأحرز هدفًا واحدًا.

واستطاع الزمالك ضم ثلاثة لاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالي، وهم محمود بنتايك وعمر فرج ومحمد حمدي.

بينما وقع المهاجم الجابوني اَرون بوبيندزا على عقود انتقاله للفارس الأبيض إلكترونيًا، وفي انتظار وصول اللاعب خلال الساعات المقبلة.