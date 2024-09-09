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كاف يخطر منتخب مصر بالموعد الجديد لمواجهة بتسوانا

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ياسر رشاد - القاهرة - تلقي اتحاد الكرة المصري لكرة القدم خطاب من الاتحاد الأفريقي بإقامة مباراة منتخب مصر أمام بتسوانا في السادسة بتوقيت بتسوانا السابعة بتوقيت مصر بدلاً من الساعة الثامنة  والموافقة علي طلب منتخب مصر برفض الموعد الجديد .

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كان الاتحاد الأفريقي قرر تعديل موعد مباراة مصر و بتسوانا الذي كان مقررا لها الرابعة عصر غدا الثلاثاء  بسبب تأخر وصول منتخب بتسوانا من موريتانيا ، وإقامتها في الثامنة  مساء بتوقيت بتسوانا قبل أن يعترض منتخب مصر  بسبب ظروف الطيران للاعبين المحترفين و اللاعبين المشاركين مع الأندية الأربعة في أفريقيا و هم الاهلي و بيراميدز و الزمالك و المصري ، و يتم تعديل الموعد مرة ثانية وإقامته في السابعة مساء غد الثلاثاء بتوقيت القاهرة .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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