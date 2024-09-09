جوميز يُخصص تدريبات تأهيلية للاعبي الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، حصة تدريبات تأهيلية خاصة للاعبين على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم الإثنين على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة الشرطة الكيني في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وخاض لاعبو الفريق تدريبات تأهيلية متنوعة تحت قيادة جواو ميجيل مخطط الأحمال، بجانب جزء خاص بالكرة تحت إشراف أعضاء الجهاز المعاون.

ووضع الجهاز الفني للفريق برنامجاً تأهيلياً خاصاً يقوم اللاعبين بتنفيذه خلال هذه الفترة، حيث يتم رفع الحمل البدني بشكل تدريجي حتي الوصول إلى المعدل المطلوب استعداداً للمباراة المُقبلة.

ومن المقرر، أن تسافر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى كينيا في تمام الساعة الثانية عشر صباح يوم الخميس المقبل، استعداداً لخوض مباراة الشرطة الكيني في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها يوم 14 من الشهر الجاري.