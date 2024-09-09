مران الزمالك.. فقرة تدريبية خاصة استعدادا للشركة الكيني

ياسر رشاد - القاهرة - أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبات خططية خلال المران الذي أقيم مساء اليوم الاثنين، على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة الشرطة الكيني في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وشهدت هذه الفقرة التركيز على تنفيذ بعض الجمل والأفكار الخططية الخاصة في إطار خطة اللعب الخاصة بالفريق، تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز.

وخاض لاعبو الفريق تقسيمة فنية قوية في نهاية المران شارك فيها جميع اللاعبين وتم خلالها تطبيق كل الأفكار الخططية التي تم التدريب عليها.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة فريق الشرطة الكيني المقرر لها يوم 14 سبتمبر الجاري بالعاصمة الكينية نيروبي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.