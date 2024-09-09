محمد صلاح يقود تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام بوتسوانا

ياسر رشاد - القاهرة - يواصل المنتخب المصري استعداداته القوية للمواجهة المنتظرة أمام بوتسوانا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بتصفيات كأس الأمم الإفريقية.

ويبحث الجهاز الفني للمنتخب المصري بقيادة حسام حسن عن تحقيق الفوز خلال هذه المباراة، بعد الفوز في المباراة الماضية أمام الرأس الأخضر.

تشكيل مصر المتوقع أمام بوتسوانا

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - حمدي فتحي - محمد حمدي.

خط الوسط: مروان عطية - محمد النني - أحمد سيد “زيزو”.

خط الهجوم: محمد صلاح - محمود حسن "تريزيجيه" - إبراهيم عادل

موعد مباراة مصر وبوتسوانا والقنوات الناقلة

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تأجيل مباراة مصر أمام بوتسوانا لتبدأ في التاسعة من مساء الغد الثلاثاء، وذلك بدلًا من الرابعة من مساءًا.

بينما سيتم نقل مباراة مصر ضد بتسوانا، عبر شاشة قناة beIN Sports HD 2.