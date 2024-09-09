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الأهلي يُعلن طرح ممارسة عامة لتوريد أدوات معالجة حمامات السباحة

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن النادي الأهلي عن طرح ممارسة عامةبنظام المظروفين ( فني+ مالي) للعام المالي 2024/2025 لتوريد كيماويات معالجة حمامات السباحة بالنادي في مقر الجزيرة وفرعي مدينة نصر والشيخ زايد وكذلك للبحيرة والنافورة بفرع النادي بالقاهرة الجديدة ورصيد مخزني ستة أشهر.

و ذلك طبقا لكراسة الشروط والمواصفات التي يمكن الحصول عليها من إدارة المشتريات بمقر النادي بالجزيرة، ولن يلتفت إلى العطاءات التي ترد بعد الموعد المحدد للممارسة ولكل مزايدة (تاريخ فتح المظاريف الفنية) أو غير مصحوب بالتأمين الابتدائي
وبيان الممارسة كما يلي:

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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