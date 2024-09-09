دوري الأمم الأوروبية: ناغلسمان يحذر من "المواهب الرائعة جدا" لهولندا

الرياص - اسماء السيد - برلين : أكد مدرب المنتخب الألماني يوليان ناغلسمان الإثنين أن لاعبيه بحاجة إلى الحذر من "المواهب الرائعة جدا" للمنتخب الهولندي عندما يلتقيان الثلاثاء في أمستردام في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة ضمن المستوى الأول لمسابقة دوري الأمم الأوروبية.

وتدخل ألمانيا المباراة وهي لم تخسر أي لقاء في 90 دقيقة منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2023، بينها الفوز على هولندا 2 1 في فرانكفورت وديا في آذار/مارس الماضي.

وعلى الرغم من الفوز الساحق على المجر بخماسية نظيفة في دوسلدورف السبت في الجولة الاولى، قال ناغلسمان إن هولندا تشكل تهديدا أكبر.

وأوضح "المنتخب الهولندي مجهز بشكل أفضل من المجر"، مضيفا أنه يتوقع "أجواء رائعة مع كل شيء باللون البرتقالي" في ملعب يوهان كرويف أرينا.

ويعتبر المنتخب الهولندي الذي خرج من الدور نصف النهائي لنهائيات كأس أوروبا أمام إنكلترا هذا الصيف في ألمانيا، من بين أعظم المنافسين الكرويين لـ"دي مانشافت".

ولطالما اتسمت مواجهات العملاقين بالإثارة، وتغلبت ألمانيا التي لم تكن مرشحة وقتها، على هولندا في المباراة النهائية لمونديال 1974، وردت الأخيرة بالفوز على الألمان بالنتيجة ذاتها في عقر دارهم في نصف نهائي كأس اوروبا 1988 في طريقها إلى اللقب على حساب الاتحاد السوفياتي (2 صفر).

وقال ناغلسمان إن المباريات بين البلدين كانت "دائما مواجهات لطيفة".

وتألق الواعدان البالغان من العمر 21 عاما جمال موسيالا وفلوريان فيرتس بشكل لافت في الفوز الساحق لألمانيا على المجر، حيث سجل كل منهما هدفا مع ثلاث تمريرات حاسمة للاول صانع العاب بارين ميونيخ، وواحدة للثاني نجم خط وسط باير ليفركوزن بطل البوندسليغا.

واعترف مدرب هولندا رونالد كومان الإثنين بأنه "يغار" من النجمين الألمانيين، قائلاً "موسيالا وفيرتس لاعبان لا يصدقان".

وقال ناغلسمان إن المهاجمين الشابين "قطعا خطوات هائلة" وأشاد بهما باعتبارهما "أنانيين بنسبة 0.0 في المائة، وفلو (فيرتس) على وجه الخصوص غير أناني في بعض الأحيان".

وأضاف "كلاهما مجتهد جدا، وهذا لم ينقص على الإطلاق. ليس لدي شعور بأن أيا منهما قد يفقد الاتصال بالواقع. إنهما متواضعان".

وكانت المباراة هي الأولى لألمانيا منذ اعتزال أعمدة المنتخب مانويل نوير وتوماس مولر وطوني كروس وإلكاي غوندوغان، لكن أداء الثنائي الشاب خفف من المخاوف بشأن صعوبة التكيف مع الشكل الجديد لتشكيلة ناغلسمان.

وقال لاعب وسط باير ليفركوزن روبرت أندريش الذي شغل مركز كروس في وسط الملعب، إنه "ليس تغييرا كبيرا بالنسبة لي" أن ألعب بجوار صانع ألعاب بوروسيا دورتموند باسكال غروس.

ولعب أندريش لأول مرة مع ألمانيا منذ أقل من عام وتحديدا في تشرين الثاني/نوفمبر 2023 لكنه لعب منذ ذلك الحين في كل من مباريات منتخب بلاده الـ11، حيث بدأ تسع مرات أساسيا.

وقال للصحافيين "بالطبع، لا يمكن أن تتخيل قبل عام أو عامين أنني سألعب لألمانيا أو أنني سألعب الكثير من المباريات".

كما كشف ناغلسمان أن الشك يحوم حول مشاركة المهاجم نيكلاس فولكروغ في مباراة الثلاثاء بسبب إصابة في ربلة الساق، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ القرار يوم المباراة.