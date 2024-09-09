جمهور النصر يرفض بيولي.. هل حقاً كونسيساو جلاد جيسوس؟

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من الرياض: "بيولي مرفوض من النصراويين"..هذا هو الترند الكروي الأكثر حضوراً عبر تطبيقات السوشيال ميديا في السعودية الإثنين، وخاصة منصة إكس، حيث يرغب الجمهور النصراوي في جلب البرتغالي سيرجيو كونسيساو لتدريب الفريق خلفاً للمدرب الحالي لكاسترو.

وعن أسباب رغبة الجمهور النصراوي في الاستعانة بالمدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو، وعدم شعورهم بالرضا عن التعاقد مع الإيطالي ستيفانو بيولي، أن كونسيساو سوف يتناغم مع اللاعبين وخاصة رونالدو، لأنه برتغالي، فضلاً عن أنه كما يقول الجمهور والإعلام النصراوي "جلاد مدرب الهلال الحالي جيسوس".

فهل حقاً يتفوق كونسيساو تدريبياً ورقمياً على جيسوس في المواجهات المباشرة بينهما؟

جيسوس 8 - كونسيساو 6

الحقيقة أن كونسيساو ليس متفوقاً رقمياً في المواجهات المباشرة مع جيسوس، بل العكس هو الصحيح، حيث تشير الأرقام والاحصائيات، وفقاً لموقع "ترانسفير ماركت" إلى أن المواجهات التدريبية بين جيسوس وكونسيساو بلغت 19 مباراة، فاز جيسوس في 8، وتفوق كونسيساو في 6 مباريات، وفرض التعادل نفسه على مواجهاتهما 5 مرات.

مسئولو نادي النصر السعودي، استقروا على إقالة البرتغالي لويس كاسترو، من تدريب الفريق، عقب مواجهة الأهلي، المقرر لها الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري.

وبحسب ما نشرته "عكاظ" السعودية، فإن مسؤولي نادي النصر أصبحوا لديهم قناعة كاملة بإقالة البرتغالي لويس كاسترو والإعلان عن ذلك بعد مباراة الأهلي، الجمعة المقبل.

بيولي بدلاً من كاسترو

وأشارت إلى أن، الإيطالي ستيفانو بيولي، مدرب ميلان السابق هو من سيخلف البرتغالي لويس كاسترو في تدريب النصر بعد مفاضلته كانت بينه وبين سيرجيو كونسيساو، مدرب بورتو السابق.

وكان البرتغالي لويس كاسترو، تولى تدريب نادي النصر السعودي، في صيف 2023 بعقد لمدة موسمين، ووفقاً لتقرير "سبورت 360" فقد تعالت الأصوات داخل نادي النصر بإقالة البرتغالي لويس كاسترو من منصبه، بعد الخسارة من الهلال برباعية مقابل هدف، في نهائي كأس السوبر السعودي، 17 آب (أغسطس) الماضي قبل أن يستمر بعد ذلك عقب استقالة إبراهيم المهيدب من رئاسة النادي نتيجة محدودية الصلاحيات.