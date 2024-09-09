شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله حافظ الوافد الجديد لمودرن سبورت: نسعى لتقديم موسم استثنائي والان مع تفاصيل الخبر

أتم مجلس إدارة نادي مودرن سبورت إجراءات التعاقد مع اللاعب عبد الله حافظ لاعب فريق اركا جدينيا البولندي السابق في صفقة انتقال حر، ضمن خطة التطوير ودعم الفريق بعناصر مميزة من أجل المنافسة على البطولات الموسم المقبل.

ويعد صاحب الـ26 عاما والذي يجيد اللعب في مركز وسط الملعب المهاجم أحد ناشئي النادي الأهلي وانبي كما تنقل بين عدة أندية في بولندا مثل خوتنك كراكوف وجورنيك بولكوفيتسا وأخيرًا اركا جدينيا.

وقال عبد الله حافظ في تصريحاته للمركز الإعلامي للنادي: "سعيد جدًا لإنضمامي لفريق مودرن سبورت، نادي كبير وطموحاته كبيرة ويعمل بشكل احترافي، خالص الشكر والتقدير لإدارة النادي والجهاز الفني على ثقتهم الكبيرة، وأتمنى أن أكون على قدر هذه الثقة".

وتابع الوافد الجديد لصفوف فريقنا: "نسعى لتقديم موسم استثنائي يليق بمكانة الفريق وأتعهد بأن أبذل قصارى جهدي داخل وخارج الملعب، من أجل تحقيق هدفي وهدف الفريق، وهو التواجد في المكانة التي يستحقها".