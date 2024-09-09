شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تتفوق على بوتسوانا بـ120 مليون يورو قبل صدام أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

يخوض منتخب الفراعنة، تحديًا مهمًا عندما يحل ضيفًا على نظيره بوتسوانا، في الرابعة عصر غدٍ الثلاثاء، خلال المباراة التي تجمع المنتخبين ضمن منافسات الجولة الثانية بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 بالمغرب، على ملعب فرانسيستون في بتسوانا، الذى يتسع لـ26 ألف مشجع.

ويتفوق المنتخب الوطني في القيمة التسويقية على نظيره بوتسوانا بفارق كبير، حيث تبلغ القيمة التسويقية للمنتخب الوطني 121 مليونا و650 ألف يورو أي ما يعادل 6 مليارات و5 ملايين جنيه مصري، بينما تبلغ القيمة التسويقية لمنتخب بوتسوانا مليون و150 ألف يورو، أي ما يعادل 61 مليونا و550 ألف جنيه مصري.

ويسعى منتخب مصر لتحقيق الفوز على بوتسوانا والعودة بالثلاث نقاط، وعقد حسام حسن أكثر من جلسة مع اللاعبين لحثهم على الفوز وتسجيل هدف مبكر في شباك أصحاب الأرض مع الحرص على التوازن بين الدفاع والهجوم .

يتربع منتخب مصر على قمة المجموعة برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن موريتانيا بينما يحتل بوتسوانا المركز الثالث بدون رصيد من النقاط، ويبحث الفراعنة في مباراة بوتسوانا عن الفوز وحصد 3 نقاط جديدة وذلك من أجل حسم الصراع على صدارة المجموعة، وتوجيه رسالة قوية للمنافسين بعد تحقيق ثاني الانتصارات.

يدير المباراة طاقم تحكيم صومالي بقيادة عمر عبدالقادر ارتان، ويعاونه كلا من حمزة حاجي مساعد أول وعلي محمد مساعد ثاني وأحمد حسن حسين حكما رابعا.