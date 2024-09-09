شكرا لقرائتكم خبر عن عماد حمدى يتلقى عرضا من غزل المحلة للرحيل عن الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

تلقى عماد حمدي قائد فريق الإسماعيلى، عرضًا من فريق غزل المحلة للرحيل عن صفوف الدراويش في الانتقالات الصيفية الحالية.

ويعد عماد حمدي من العناصر الأساسية وقائد الدراويش الذي من الصعب التخلي عنها في ظل الوضع الصعب الذي يعيشه الفريق من إيقاف القيد ورحيل عدد كبير من اللاعبين.

واستبعد النادى الإسماعيلى كل من البوركينى إيريك تراورى الذى يتم التفاوض معه من أجل فسخ التعاقد والتونسى حمدى النقاز الذى تم قيده فى قائمة الانتظار بسبب إيقافه، وعلى الملوانى الذى اقترب من الرحيل لنادى القناة.

ورحل عن الإسماعيلى كل من عبد الرحمن مجدى وعمر الساعى للبيع، بالإضافة إلى محمد هاشم ومحمد مخلوف ومحمد دسوقى وكريم عرفات ومحمد فوزى وعصام صبحى لانتهاء التعاقد، وفسخ التعاقد مع أحمد محسن وباسم مرسي.