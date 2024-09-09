شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعلن تكليف طارق قنديل برئاسة بعثة فريق الكرة في كينيا والان مع تفاصيل الخبر

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، تكليف طارق قنديل، عضو المجلس، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتجهة إلى كينيا، لمواجهة فريق جورماهيا يوم الأحد المقبل في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا.

وحرص طارق قنديل على التواصل مع السفير المصري المصري في كينيا للاطمئنان على كل الترتيبات الخاصة باستقبال البعثة وكذلك التنسيق الكامل مع الكابتن سامي قمصان المدرب العام، القائم بأعمال مدير الكرة، بخصوص كل الأمور المتعلقة بسفر البعثة وفندق الإقامة وملاعب التدريب، وتوفير أفضل الأجواء للجهاز الفني واللاعبين.

ويكثف المارد الأحمر استعداداته اليومية لمواجهة جورماهيا الكينى وذلك في الثالثة عصر الاحد المقبل على ملعب نيايو الوطني بذهاب دور الـ"32" لدوري أبطال أفريقيا.

استقر مجلس إدارة النادي الأهلي على إسناد رئاسة بعثة الفريق في كينيا لمواجهة جورماهيا بدوري الأبطال إلى طارق قنديل عضو مجلس الإدارة، ويقوم طارق قنديل حالياً بالتنسيق مع جهاز الكرة بشأن رحلة كينيا المرتقبة التي تُعد ضربة البداية في دوري أبطال أفريقيا.

وتعاقد الأهلي خلال الصيف الجاري مع كلاً من، يوسف ايمن لمدة موسماً على سبيل الإعارة بنية الشراء من الدحيل القطري ، ومع المغربي أشرف داري لمدة 4 مواسم قادماً من بريست الفرنسي لتدعيم الدفاع ومع المغربي يحيى عطية الله لمدة موسماً من سوتشي الروسي لتدعيم الجبهة اليسرى، ومع عمر الساعي من الإسماعيلي لمدة خمسة مواسم لتدعيم خط وسط الفريق.