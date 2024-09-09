شكرا لقرائتكم خبر عن ختام فعاليات منتدى الإعلام الرياضى بتوزيع شهادات تقدير على المشاركين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهد و أحمد طارق و محمد العاصى

اختتمت فعاليات منتدى الإعلام الرياضى الذى أقيم على مدار يومين بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر بحضور عدد كبير من الخبراء فى مجال الإعلام.

وشهد المنتدى على مدار اليومين جلسات مثمرة لمناقشة أبرز التحديات والصعوبات التى تواجه الإعلام الرياضى.

كما شهد ختام المنتدى توزيع شهادات تقرير على المشاركين فى المنتدى من الإعلاميين والصحفيين.

وشارك فى الجلسات، حسام صالح الرئيس التنفيذى للأعمال بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والكاتب الصحفى الكبير حسن المستكاوي وبول مكارثى الرئيس التنفيذى لرابطة كتاب كرة القدم الإنجليزية، اليسون بيندار المراسلة الرياضية العالمية والإعلاميين سيف زاهر وتامر صقر وميريهان عمرو لإدارة الجلسات.

كما شهد المنتدى الحديث عن تصور الجمهور للبودكاست على مدار العقد الماضى، فضلاً عن المهارات اللازمة لتحديد وإتقان الإتجاهات المتغيرة فى العصر الجديد للإعلام الرقمى.

يذكر أن منتدى الإعلام الرياضي هو منتدى متخصص يوفر فرصة فريدة للصحفيين والإعلاميين الرياضيين للقاء ومناقشة أهم قضايا الإعلام الرياضي، والاحتكاك بكبار قادة المؤسسات والتجمعات المهنية الرياضية، حيث يحضر المنتدى شخصيات بارزة ومؤثرة إعلاميًا ورياضيًا على مدار يومين في جلسات ومناقشات مفتوحة وورش عمل تفاعلية.

تم تنظيم منتدى الإعلام الرياضي بالشراكة بين كل من "المتحدة الرياضية" و"منتدى مصر للإعلام" وشركة 30N، بالتعاون مع رابطة كتاب كرة القدم في إنجلترا.