رسميا.. الزمالك يعلن تعاقده مع محمد حمدي لاعب إنبي

الشارقة - اميمة ياسر -

‎أعلن نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، التعاقد مع محمد حمدي الظهير الأيسر لفريق إنبي لمدة موسم على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وجاء التعاقد مع محمد حمدي بعد موافقة المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وفي وقت سابق، تعاقد الزمالك مع كل من المغربي محمود بنتايك ظهير أيسر فريق سانت إتيان الفرنسي لمدة موسم على سبيل الإعارة مع وجود بند بأحقية الشراء، كما تعاقد النادي مع الفلسطيني عمر فرج مهاجم فريق أيك السويدي لمدة أربعة مواسم.