شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يحصل على توقيع الإيفوارى يايا غودوغو تحسبًا لفتح القيد والان مع تفاصيل الخبر

حصل مسئولو نادى الإسماعيلي، على توقيع الإيفواري يايا غودوغو لاعب المنتخب الأولمبي الإيفواري لمدة 3 سنوات، لتدعيم صفوفه في الموسم الجديد، بعد رحيل العديد من اللاعبين بنهاية الموسم الماضي.

وينتظر مسئولو الإسماعيلي حل أزمة إيقاف القيد الذي يعاني منها الفريق، بسبب مستحقات الإيفواري جان موريل ونور الزمان الزموري والذي دخل النادي في مفاوضات من أجل حلها.

واستبعد النادى الإسماعيلى كل من البوركينى إيريك تراورى الذى يتم التفاوض معه من أجل فسخ التعاقد والتونسى حمدى النقاز الذى تم قيده فى قائمة الانتظار بسبب إيقافه، وعلى الملوانى الذى اقترب من الرحيل لنادى القناة.

ورحل عن الإسماعيلى كل من عبد الرحمن مجدى وعمر الساعى للبيع، بالإضافة إلى محمد هاشم ومحمد مخلوف ومحمد دسوقى وكريم عرفات ومحمد فوزى وعصام صبحى لانتهاء التعاقد، وفسخ التعاقد مع أحمد محسن وباسم مرسي.