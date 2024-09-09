شكرا لقرائتكم خبر عن محاضرة مغلقة 30 دقيقة من جوميز للاعبى الزمالك قبل الاستعداد للشرطة الكينى والان مع تفاصيل الخبر

ألقى البرتغالي جوزيه جوميز ، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، محاضرة فنية على اللاعبين داخل إحدى القاعات المخصصة بالقلعة البيضاء، قبل انطلاق التدريبات الجماعية التي أقيمت مساء اليوم، الإثنين، على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة الشرطة الكيني في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وحرص "جوميز"، خلال المحاضرة التي استمرت لمدة 30 دقيقة، على شرح العديد من الأمور الفنية للاعبين، بجانب بعض الأفكار الخططية التي سيتم العمل عليها خلال الفترة الحالية.

وقام المدير الفني بتوضيح بعض الملاحظات، وفقاً للتقارير المجمعة من معسكر الفريق الأخير ببرج العرب.

جدير بالذكر أن بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ستسافر إلى كينيا في الثانية عشرة صباح الخميس المقبل، استعداداً لخوض مباراة الشرطة الكيني في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها يوم 14 من الشهر الجاري.