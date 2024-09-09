شكرا لقرائتكم خبر عن فوز منتخب شباب اليد على مالى 45 - 18 فى ضربة البداية بأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

فاز منتخب شباب كرة اليد مواليد 2004، بقيادة مديره الفنى طارق محروس، على مالى بنتيجة 45-18، فى أولى مواجهات أحفاد الفراعنة فى بطولة أفريقيا بتونس، المحدد لها الفترة من 9 حتى 16 سبتمبر الجارى.

ووصلت بعثة منتخب شباب اليد إلى تونس، السبت، واستقبلت البعثة رانيا حميد، مندوب السفارة المصرية فى تونس ،حيث أجرى السفير اتصالا هاتفيا بالبعثة عن طريق مندوب السفارة للاطمئنان عليهم فور الوصول إلى مطار قرطاج.

وتضم قائمة اللاعبين فى هذه البطولة كلا من : يوسف ناجي - يوسف وليد - أحمد عبد الرحيم و حمزة مجدي - محمد مؤمن - محمد عبد الغني - عمر عدلان - محمد وائل - يوسف عبد الغني - زياد حشاد - محمد عدلان - محمد شعبان - مهند خالد عبد الرحيم - معاذ عزب - ياسين محمد - محمود علي.

فيما يفتقد المنتخب جهود 4 لاعبين بسبب الإصابة وهم بلال إبراهيم مسعود وأحمد حسام وعلي الفولي وفيراس مروان.

ومن المقرر أن يخوض منتخب شباب اليد ثان مواجهاته أمام غينيا غدا الثلاثاء ثم المغرب يوم 11 من نفس الشهر الحالى .

يذكر أن منتخب مصر للشباب لكرة اليد قد توج في مارس الماضي بلقب دورة الألعاب الأفريقية التي أقيمت في غانا، بعد الفوز على المنتخب الأول للكونغو الديمقراطية.