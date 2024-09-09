شكرا لقرائتكم خبر عن اتجاه لتأخير مباراة منتخب مصر وبوتسوانا 5 ساعات لتقام فى التاسعة مساء غدٍ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" أن الاتجاه الأقرب حالياً هو تأخير مباراة منتخب مصر وبوتسوانا، المقرر لها غدا الثلاثاء، لمدة 5 ساعات لتقام فى التاسعة مساءً بدلا من الرابعة عصراً.

وجاء فى بيان منتخب بوتسوانا ، الذى أرسله إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، تأجيل مباراته مع المنتخب الوطني لعدة ساعات، على أن تقام المباراة غداً ليلاً بدلاً من إقامتها في الرابعة عصراً، وذلك بعد تعرض منتخب "الحمير الوحشية" لأزمة طيران في موريتانيا والتوصل إلى حل لأزمة العودة إلى بلادهم، بعدما تركهم الراعي فى موريتانيا ورفض عودتهم على متن الطائرة الخاصة.

وجاء نص البيان كالتالي:

بشأن تحديث حول ترتيبات سفر المنتخب الوطني الأول للرجال (الحمر الوحشية)

يرغب الاتحاد البوتسواني لكرة القدم (BFA) في إبلاغ الجمهور وجميع أصحاب المصلحة بالمشكلات اللوجستية التي أدت إلى تأخير عودة فريق الحمر الوحشية من موريتانيا. كان من المقرر أن يصل الفريق إلى بوتسوانا في منتصف ليلة أمس، لكن واجهوا تعقيدات غير متوقعة أثرت على خطط سفرهم.



من المتوقع الآن أن يغادر الفريق من موريتانيا في الساعة 22:30 بتوقيت موريتانيا اليوم، ويُتوقع وصولهم إلى بوتسوانا غداً في الساعة 09:00 صباحاً. على الرغم من هذه التأخيرات، نود أن نؤكد للأمة والجماهير أن الفريق في حالة معنوية عالية وهو ملتزم بتقديم أفضل أداء.



مباراة التصفيات المقبلة لكأس أمم إفريقيا 2025 ضد مصر ما زالت مقررة أن تبدأ في الساعة 15:00. ومع ذلك، وبالنظر إلى صحة لاعبينا بعد وصولهم المتأخر، قام الاتحاد البوتسواني لكرة القدم (BFA) بالتواصل رسمياً مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) لطلب تأجيل المباراة إلى وقت لاحق في المساء. نحن في انتظار رد من الاتحاد الأفريقي وسنقدم تحديثات أخرى بمجرد توفر المزيد من المعلومات.



يقدر الاتحاد البوتسواني لكرة القدم (BFA) تفهم ودعم الأمة والجماهير وأصحاب المصلحة خلال هذا الوقت. نحن لا نزال ملتزمين بضمان أفضل الظروف الممكنة للاعبينا أثناء استعدادهم لهذه المواجهة الحاسمة، ونشكر الجميع على دعمهم المستمر وصبرهم.