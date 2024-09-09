شكرا لقرائتكم خبر عن سيدى نداى يجتاز الكشف الطبى ويوقع عقود انتقاله للزمالك لمدة 4 مواسم والان مع تفاصيل الخبر

وقع السنغالى سيدى نداى ، لاعب لاعب فريق جيدياوايي، عقود انتقاله للزمالك لمدة 4 مواسم بعد اجتياز الكشف الطبى وإنهاء كافة الأمور المتعلقة بالصفقة، ليصبح لاعباً جديداً فى القلعة البيضاء.

وكشف مصدر لليوم السابع، أن السنغالى سيدى نداى سيتم قيده تحت السن بعد التوقيع للقلعة البيضاء لمدة 4 مواسم.

وشارك نداى فى 8 مباريات بالدورى السنغالى مع فريقه جيدياوايي، وقدم مستوى جيداً منذ انضمامه فى فبراير الماضى، وخطف البساط من تحت أقدام لاعبين كبار فى الدورى السنغالى رغم صغر سنه.

وأنهى المهاجم السنغالى الموسم الماضى مع ناديه فى المركز الخامس فى ترتيب الهدافين، بعد نجاحه فى تسجيل 5 أهداف، من إجمالى 27 هدفا سجلها فريقه جيدياوايي، الأمر الذى يعكس أن قدرات اللاعب التهديفية جيدة.

وحصل فريق سيدى نداى السنغالى على المركز الرابع فى الموسم الماضى بفارق 10 نقاط عن تونجيث الذي حصد اللقب وتأهل لدوري أبطال أفريقيا الموسم الجاري، كما مثل الاعب منتخب السنغال تحت 20 عاما مؤخرا.

وتعد صفقة انتقال السنغالى سيدى نداى إلى الزمالك انتقال حر ولن تكلف خزينة القلعة البيضاء أى أموال ولكن النادى يتحمل راتبه فقط،ووافق البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك على ضم اللاعب السنغالى وفضله على أكثر من لاعب تحت السن تم عرضهم عليه، مع الأخذ فى الاعتبار أن هذه الصفقة لن تؤثر على المقعد الأجنبى فى القائمة لأنه سيتم قيده تحت السن.