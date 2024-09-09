شكرا لقرائتكم خبر عن كاف يخطر الأهلى بموعد مواجهة الإياب أمام جورماهيا الكينى بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

أخطر مسئولو الاتحاد الأفريقي "كاف" نظرائهم فى النادى الأهلى بموعد مباراة إياب دور الـ"32" بدوري أبطال افريقيا أمام جورماهيا الكينى والتى تحدد لها السابعة مساء السبت 21 سبتمبر الجاري على ستاد القاهرة الدولى.

بدأ مسئولو النادى الاهلى مخاطبات الجهات المعنية لحضور الجماهير مباراة جورماهيا الكينى في إياب دور الـ32 لبطولة دوري ابطال افريقيا والمقرر إقامتها فى السابعة مساء السبت 21 سبتمبر الجاري على استاد القاهرة، من أجل الحصول على موافقة المسئولين لحضور أكبر عدد ممكن من جماهير القلعة الحمراء.

ومن المقرر أن يطاب مسئولو النادي الأهلي حضور السعة الكاملة من الجماهير، في ظل رغبة الإدارة الحمراء في خوض الفريق مبارياته وسط مدرجات مكتملة من جمهوره، بعد الحصول على الموافقات اللازمة من المسئولين.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي مع جورماهيا الكيني في الثالثة عصر الاحد المقبل على ملعب نيايو الوطني بكينيا، على أن يخوض مباراة الإياب على استاد القاهرة مساء يوم 21 من الشهر الجاري، في بداية قوية للفريق الأحمر بالموسم الجديد وفي رحلة الدفاع عن اللقب المفضل لجماهيره والمتوج به في آخر نسختين.

حدد الجهاز الفنى بالنادى الأهلى، بقيادة السويسري مارسيل كولر، الجمعة المقبلة موعداً للسفر إلى نيروبى على متن طائرة خاصة لمواجهة جورماهيا الكينى.

ويكثف المارد الأحمر استعداداته اليومية لمواجهة جورماهيا الكينى وذلك فى الثالثة عصر الأحد المقبل على ملعب نيايو الوطني، فى ذهاب دور الـ"32" لدوري أبطال أفريقيا.

واستقر مجلس إدارة النادي الأهلي على إسناد رئاسة بعثة الفريق في كينيا لمواجهة جورماهيا بدوري الأبطال إلى طارق قنديل عضو مجلس الإدارة، ويقوم طارق قنديل حالياً بالتنسيق مع جهاز الكرة بشأن رحلة كينيا المرتقبة التي تُعد ضربة البداية في دوري أبطال أفريقيا.

وتعاقد الأهلي خلال الصيف الجاري مع كل من، يوسف ايمن لمدة موسماً على سبيل الإعارة بنية الشراء من الدحيل القطري ، ومع المغربي أشرف داري لمدة 4 مواسم قادماً من بريست الفرنسي لتدعيم الدفاع ومع المغربي يحيى عطية الله لمدة موسماً من سوتشي الروسي لتدعيم الجبهة اليسرى، ومع عمر الساعي من الإسماعيلي لمدة خمسة مواسم لتدعيم خط وسط الفريق

ويستعد الأهلى لخوض ضربة البداية في دوري ابطال أفريقيا أمام جورماهيا الكيني وذلك في الثالثة عصر الاحد 15 سبتمبر الجاري على ملعب نيايو الوطني.

أوضح الكاف أن طاقـم حكام من موريشيوس مكلف بإدارة لقاء جورماهيا الكيني والأهلي في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا و مكون من الدولي أحمد امتياز هيرال ويعاونه مواطناه جوبيان سالايش مساعد أول جايمسينغ يوفاري مساعد ثانٍ والحكم الرابع ستيف خوان.