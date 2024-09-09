بعد إنضمامه للزمالك.. ماذا قدم محمد حمدي مع إنبي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أعلن نادي الزمالك عن التعاقد مع محمد حمدي الظهير الأيسر لفريق إنبي على سبيل الإعارة لمدة موسم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويعد محمد حمدي من أفضل الأظهرة المصرية التي برزت خلال الفترة الماضية، بجانب إجادته اللعب في أكثر من مركز مثل، الجناح والظهير الأيسر وخط الوسط وصانع الألعاب.

ماذا قدم محمد حمدي مع إنبي؟

صعد حمدي إلى الفريق الأول لنادي إنبي في موسم 2022 ولفت أنظار فرق الدوري المصري فور مشاركته في أول مباراة مع الفريق البترولي.

وخلال تلك الفترة شارك اللاعب في 59 مباراة "3.982 دقيقة" بجميع المسابقات، ساهم في 8 أهداف (سجل هدفين، وقدم 6 تمريرات حاسمة) وحصل على إنذارين فقط.

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